Duda Reis sobre comparação com atriz de 50 Tons de Cinza: "Uma honra"

A atriz também abordou o tema da saúde mental e revelou sofrer de ansiedade.

"Eu tenho muita ansiedade, não é algo que eu costumo expor aqui, mas em um momento eu vou conversar. Eu faço terapia, eu já tomei remédio, mas eu já recebi alta. E eu busco sempre fazer coisas que me acalmem, como treinar, natureza, tomar sol, trabalhar, é muito bom tudo isso", revelou.

"Só que ao mesmo tempo que trabalhar me acalma, às vezes é um gatilho pra mim, porque eu leio coisas na internet que me machucam e que ligam esse botãozinho pra começar uma crise de ansiedade bem forte".

"Temos que ter responsabilidade com as coisas que a gente fala, porque a gente tem poder sobre o outro. Não é porque o outro é público que você tem direito de ofender. Você tem que pensar como isso pode afetar alguém. E tem comentários que me afetam muito, que me faz muito mal. Mas quando a gente é uma pessa boa, é isso o que importa. O que o outro fala diz mais sobre o outro do que a gente, e isso me acalma. Busco sempre espalhar o bem", finalizou.