Hailey Bieber pede desculpas à recepcionista que a criticou no TikTok

Hailey Bieber decidiu fazer um pedido desculpas público. Hailey, que revelou a parte mais difícil do casamento com Justin Bieber, se desculpou após uma ex-recepcionista de um restaurante dizer que ela não era "legal".

Dias atrás, Julia Carolan foi ao TikTok para avaliar celebridades que ela já havia conhecido enquanto trabalhava como recepcionista "em um restaurante chique de Manhattan".

Em seu vídeo, a ex-funcionária classificou Gigi e Bella Hadid em nota de "10/10" e disse que as irmãs eram "tão legais", além de "super educadas e amigáveis com a equipe", da qual, Julia escreveu ser, "raro entre as celebridades".

Depois de classificar a estrela Cameron Dallas com "4/10", ela compartilhou sua experiência com a esposa de Bieber. "Isso vai ser controverso", iniciou ela. "Eu a conheci várias vezes e toda vez ela não era legal. Eu realmente quero gostar dela, mas tenho que dar a ela 3,5 de 10. Desculpe!".