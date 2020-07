One Direction lançará site e "vídeo especial" para os fãs no aniversário de 10 anos do grupo

Se preparem, Directioners! O One Direction vai celebrar os 10 anos do grupo com tudo!

De acordo com a companhia de relações públicas, Simon Jones PR, o grupo vai comemorar a data com um "vídeo especial para os fãs".

"O vídeo vai documentar os pontos altos da carreira do grupo, desde a formação no X Factor até o lançamento do single History, incluindo trechos nunca vistos de bastidores de clipes e performances", disse a companhia no site.

Além disso, o 1D também lançará um site para comemorar a data, com "playlists interativas e compatibilidade com outras plataformas (Spotify, Apple Music e Youtube)". Segundo a PR, o site "será uma experiência imersiva e divertida para os fãs".

"O site servirá como uma timeline com toda a história do grupo, desde a primeira audição até o hiato", disse a PR. "Ele terá clipes, artes conceituais, performances na TV e gravações inéditas dos bastidores".

"Os fãs também poderão criar a sua própria mixtape no site, que será personalizada de acordo com o que eles interagiram e com qual era eles mais exploraram".