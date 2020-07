Mãe de Cory Monteith diz que ele "adorava" Naya Rivera

Rivera desapareceu no dia 8 de julho enquanto estava andando de barco com o seu filho de 4 anos, Josey Dorsey, no Lago Piru. Uma investigação foi feita para achar Rivera após o filho dela ser encontrado sozinho no barco, no meio do lago, há 50 milhas para o norte de Los Angeles.

Após o corpo de Rivera ter sido encontrado no lago, vários astros que eram do elenco de Glee homenagearam ela nas redes sociais.