Iggy Azalea revela o nome do seu primeiro filho

Iggy Azalea quer apresentar o pequeno Onyx Carter ao mundo! Na terça-feira, 14, Iggy foi ao Instagram para revelar o nome de seu primeiro bebê.

Pouco mais de um mês após anunciar a chegada do filho, a cantora compartilhou um áudio dela conversando com seu "menininho", com a seguinte marca d'água: "Amethyst & Onyx".

Como os fãs bem sabem, o nome verdadeiro da estrela é Amethyst; então, eles concluíram que ela nomeou o herdeiro seguindo a tendência do seu nome.

"Seus nomes soam tão bem juntos, Meu Deus", escreveu um fã, que obteve uma resposta de Iggy: "Nós seremos melhores amigos para sempre".