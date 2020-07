Fãs brasileiros já podem comprar celular especial do BTS

"A chegada do Galaxy S20+ BTS Edition reforça o compromisso da Samsung com o mercado brasileiro, disponibilizando smartphones inovadores e conectados aos desejos dos consumidores locais. O BTS se consolidou como um sucesso global e conquistou um grande número de fãs no País. Agora, proporcionamos aos fãs brasileiros uma nova maneira de se conectar com o grupo e carregar consigo uma demonstração dessa paixão", informou a Diretora Sênior de Marketing da Divisão de Dispositivos Móveis da marca, Loredana Sarcinella.

A fabricante também pretende vender por aqui o Galaxy Buds+ BTS Edition, fones de ouvido do BTS, por R$ 1.399, a partir do dia 20 de julho.

Por outro lado, os fãs já podem adquirir o celular pelo preço sugerido de R$ 5.999, em lojas físicas e virtuais da Samsung e Vivo.

Já comprou o seu?