Rafa Kalimann reclama de falta de privacidade em sua própria casa

Em seguida, Rafa também mostrou um vídeo revelando que algumas pessoas tentam tirar fotos até de dentro do seu quarto. "Para vocês terem uma ideia, chegou a tal ponto de as minhas primas não quererem tomar sol porque elas ficam sem graça de usar biquíni dentro da minha casa, porque os vizinhos tiram foto. Tem corretor que vem trazer pessoas para verem casas aqui no condomínio e vem na porta da minha casa mostrar, como se fosse um ponto turístico".

"É muito ruim eu ter chegado a um ponto de entrar em desespero para trocar meu portão. Eu não tenho que estar desesperada para trocar meu portão, as pessoas que tem que ter o bom senso e o respeito com a minha vida e com a minha família".