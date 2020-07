Tom Hanks diz que seus ossos "pareciam que iam quebrar" quando estava com COVID

Ele também disse que os dois tiveram "sintomas bem diferentes".

"Ela teve uma febre mais alta do que eu. Ela também tinha muito enjoo e dor de cabeça", disse o astro. Além disso, Hanks comentou que sua esposa perdeu a sensibilidade no paladar e no olfato, enquanto ele sentia tudo normalmente.

"Nós estávamos comendo comida de delivery e eu estava achando delicioso", relembrou ele. "Estava super temperado e cheio de manteiga. Pedimos em um restaurante muito recomendado. E ela dizia: 'Isso está com gosto de mingau para mim'. Era insano".

Tom também comentou que ele sentia que "seus ossos iam quebrar" a qualquer momento, além de ter dores no corpo e muita fadiga.