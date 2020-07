Maite Perroni fala da nova série Desejo Obscuro e elogia fãs brasileiros

Maite, que se reuniu com os colegas do RBD, revela que recebeu a notícia de que iria estrelar a produção no mesmo dia do teste.

"Isso me deu muita alegria, mas eu também sabia que tinha um grande desafio pela frente. Espero retornar ao set com grande esperança de poder fazer o que mais gosto e começar a trabalhar, mas esperando que seja no momento certo e esperando que seja o mais seguro possível para todos".