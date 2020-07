Simone choca web com tamanho da porta de sua casa

Com 27 milhões de seguidores no Instagram, a cantora também faz sucesso em seu canal no YouTube.

Recentemente, a estrela mostrou detalhes da reforma de sua casa em vídeo. "Estamos aqui no hall de entrada que deve ter pelo menos 10 metros de altura", iniciou a musa no tour.

A residência conta com cinema, lareira na sala de estar, varanda com visão para a mata, brinquedoteca, deck com piscina e uma grande suíte chamada de "ninho de amor". Assista abaixo: