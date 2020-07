Pai de Saulo sobre vida do filho com bebidas e mulheres: "Coria risco de morte"

O pai de Saulo Poncio, Márcio Poncio, desabafou sobre o envolvimento do filho com "bebidas e mulheres". Em entrevista à coluna de Leo Dias, no Metrópoles, Márcio admitiu que Saulo corria "risco de morte".

"É difícil eu alterar a voz. O Saulo passou por um momento ruim. Tive meus patrões, quando eu tinha 20 e poucos anos, que faziam festas com garotas de programa e eu nunca me envolvi. Sempre passei isso para ele, que nunca me envolvi e me mantive perto de Deus. E eu via que o Saulo estava se deixando levar", revelou ele.

"Ele não conseguiu segurar a onda e acabou se envolvendo com bebidas, com mulheres. A gente entrava em discussão braba porque ele estava correndo risco de morte, porque ele estava indo por um caminho que a gente sabe que não leva a lugar algum".