Família de Naya Rivera se pronuncia pela 1ª vez sobre morte da atriz

A família de Naya Rivera se pronunciou pela primeira vez sobre a trágica morte da atriz de Glee. Para alguns membros, Naya será lembrada como um "espírito magnético" testemunhado na frente e atrás das câmeras.

"Somos muito gratos pelo derramamento de amor e orações por Naya, Josey e nossa família na semana passada", informava o comunicado, divulgado pelo agente da estrela, ao Deadline. "Enquanto lamentamos a perda da nossa bela lenda, somos abençoados por honrar seu eterno legado e espírito magnético. Naya foi um talento incrível, mas era ainda mais como mãe, filha e irmã".

O corpo da atriz foi recuperado na terça-feira, 14, no Lago Piru, Califórnia, após cinco dias do seu sumiço. Ela desapareceu enquanto fazia um passeio de barco com o filho de quatro anos.