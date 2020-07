Criadores de Glee criam fundo de faculdade para filho de Naya Rivera

"Naya era uma profissional de verdade. Sempre pontual, sempre sabia suas falas (o que não era fácil, considerando as quantidades de diálogos que nós sempre demos a ela), sempre fazia todo mundo rir no set. Ela era calorosa e carinhosa e ferozmente protetora com o resto do elenco. Ela era dura e exigente. Ela era divertida. Ela era gentil. Ela era generosa. Houveram altos e baixos durante os maravilhosos e estressantes anos que nós passamos filmando Glee. Nós discordamos, nós brigamos, fizemos as pazes, então brigamos mais um pouco, e então fizemos as pazes de novo. Os tipos de coisas que acontecem em uma família. Naya era mais do que uma atriz em nossa série—ela era nossa amiga".