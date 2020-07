Tiago Iorc tem suposto nude vazado e web surta

Tiago Iorc, que briga por direitos autorais com Anavitória, foi envolvido em polêmica nessa terça-feira, 14. Uma suposta foto íntima de Tiago circulou nas redes sociais e levou os internautas à loucura.

O nome do artista logo se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter e a reação do público foi bem humorada.

A imagem, que mostra a tela de um celular com um post do Instagram Stories, exibe a foto e nome de perfil do cantor e suas partes íntimas. No clique há a frase: "Te quero aqui". Não há confirmação de que a foto seja de Tiago.