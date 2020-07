Causa da morte de Naya Rivera é revelada

A causa da morte de Naya Rivera foi revelada um dia após a confirmação do falecimento da atriz de Glee. Uma autópsia completa foi feita pelos médicos legistas do Condado de Ventura confirmando a identidade de Naya e determinando que ela morreu devido a um afogamento acidental.

"As descobertas da autópsia consistem em um afogamento e a condição do corpo consiste com o tempo que ela ficou submersa", afirmam os documentos obtidos pelo E! News. "Não foram identificados ferimentos traumáticos ou processos de doenças na autópsia. Não há indicação na investigação ou no exame que drogas e álcool tenham desempenhado um papel".

A atriz de 33 anos desapareceu no dia 8 de julho durante passeio de barco com seu filho de 4 anos, Josey, no Lago Piru, na Califórnia. Uma investigação teve início para encontrar a atriz após a criança ser encontrada sozinha no barco no meio do lago.

Nessa segunda-feira, 13, a polícia de Ventura revelou que o corpo encontrado flutuando na superfície era de Naya.