Juliana Lohmann relata sobre estupro de diretor famoso aos 18 anos

Juliana Lohmann fez um relato dramático sobre um estupro aos 18 anos. Em seu depoimento à revista Claudia, Juliana revelou que foi vítima de estupro de um diretor de cinema e, depois, sofreu agressão por um ex-namorado.

Em suas redes sociais, a atriz que está no ar em Amor Sem Igual, da Record, disse que só agora, aos 30 anos, percebeu que não teve culpa do que aconteceu.

"Falar sobre o estupro que vivi aos 18 anos e as agressões provenientes de uma relação abusiva tempos depois é resultado de um processo muito longo de elaboração. São acontecimentos que habitam meu íntimo de maneira muito profunda e constituem grande parte da mulher que me torno a cada dia", disse a estrela, inicialmente, no Instagram.

Já à publicação, Juliana descreve o momento em que foi enganada por um diretor famoso, quando foi sozinha para São Paulo, achando que tratava-se de um teste para o primeiro longa dele.

"Ele me ligou e me chamou diretamente. Era em São Paulo e eu sou do Rio de Janeiro. Perguntei se podia levar minha mãe. Não, ele não poderia pagar mais uma passagem. Pediu desculpas. Fui mesmo assim".

"Me instalei no quarto do hotel e, em seguida, a convite dele, nos encontramos em seu apart, no último andar desse mesmo hotel. [...] O papo foi mais sobre outros assuntos do que sobre o próprio filme, ele se mostrou divertido e parecia querer me deixar à vontade com suas tiradas de humor", relatou a atriz.