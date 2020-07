Dianna Agron diz que Naya Rivera foi sua "primeira amiga e aliada" em Glee

Dianna Agron é mais uma estrela de Glee que lamentou a morte da amiga Naya Rivera. Através de post no Instagram nesta terça-feira, 14, Dianna disse que Naya foi sua "primeira amiga e aliada" na série.

"Naya e eu nos demos bem tão fácil, ela foi minha primeira amiga e aliada em nossa série. No piloto, nossas personagens vieram e foram com tanta facilidade. Nosso entusiasmo transbordou com todo o desconhecido. Tentamos entender o que os outros membros do elenco deviam sentir enquanto estávamos trabalhando de maneiras tão separadas. Nós ousamos sonhar. E se essa série funcionasse? Não seria algo? Algo que estava transbordando, que era palpável. E graças a Deus deu certo. O talento magnético de Naya ia ser desencadeado, nós só não sabíamos ainda", escreveu a estrela.

A atriz também disse que estava assistindo novamente as performances de Naya, em Glee, e revelou que vê-la se apresentando trouxe uma "grande alegria".