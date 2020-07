Selena Gomez e Trevor Daniel lançam clipe de Past Life

Selena Gomez, que mandou mensagem para Maisa, acaba de lançar nova música. Nesta terça-feira, 14, Selena divulgou o clipe de Past Life, em parceria com Trevor Daniel.

O vídeo mostra os artistas em isolamento social no Instagram Live em meio à pandemia do coronavírus. Além disso, os fãs também podem conferir diversas paisagens ao redor do mundo.

"Estou tentando ser honesto com minha felicidade/ Não sei porque sou ruim nisso", canta Daniel.

"E eu não quero mergulhar em toda minha tristeza/ Eu sei que é um hábito meu", canta Sel. "Hora perfeita/ Eu começo mas não sei como terminar".

Em um momento, a câmera para e foca em Selena, que leva os espectadores a uma jornada visual. As diretoras Vania Heymann e Gal Muggia mostram cenas da água, montanhas, deserto e muito mais.