Demi Lovato fala da importância de Naya Rivera para fãs latinos e LGBTQ+

"A personagem que você interpretou foi inovadora para toneladas de garotas homossexuais não-assumidas (como eu na época) e garotas homossexuais assumidas, e sua ambição e realizações foram inspiradoras para as mulheres latinas em todo o mundo".

Para encerrar, ela escreveu: "Meu coração está com seus entes queridos neste momento".

Demi estrelou 4 episódios de Glee, entre os anos de 2013 e 2014.

Quando surgiram as notícias do desaparecimento de Naya, a cantora foi uma das primeiras a se manifestar nas redes sociais. "Por favor, orem para que Naya Rivera seja encontra sã e salva", escreveu ela, na época, nos Stories.

De acordo com o E! News, membros do elenco da série de sucesso se reuniram com a família "para uma oração na beira da água, pouco antes de o corpo ser encontrado".

