Lea Michele homenageia Naya Rivera e Cory Monteith com fotos inéditas

Becca Tobin escreveu: "Naya era incrivelmente talentosa, incrivelmente linda e uma das pessoas mais espirituosas que eu já conheci, mas o legado que ela deixou para mim foi sua bondade... Ela foi uma superestrela que não tinha nada a ganhar em ser gentil com a nova garota, mas foi e mudou toda a experiência dessa nova garota naquele programa. Serei eternamente grata a esse belo ser humano. Meu coração está com a família e seu doce garoto".

E para Jenna Ushkowitz, Rivera "brilhava no palco e na tela com amor e com as portas fechadas".

"Nossa amizade se deu em ondas à medida que a vida foi acontecendo e nós crescemos, por isso não vou olhar para trás e me arrepender, só sei que te amo e prometo ajudar no legado do seu talento, humor, luz e lealdade. Você é tão amada. Você merecia o mundo e vamos garantir que Josey e sua família sintam isso todos os dias. Já sinto sua falta".