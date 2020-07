Naya Rivera ajudou filho a subir no barco antes de desaparecer

Na quarta-feira, 8 de julho, a atriz desapareceu enquanto andava de barco com seu filho no lago Piru, um reservatório localizado a 80 quilômetros ao norte de Los Angeles. O Departamento do Xerife do Condado de Ventura disse que as autoridades foram chamadas ao local quando uma criança, mais tarde identificada como Josey Dorsey, de 4 anos, foi encontrada sozinha em um barco.

Segundo as autoridades, Naya e Josey alugaram o barco aproximadamente às 13h e foram em direção à porção norte do lago. Usando as imagens que apareceram no fundo de chamadas do FaceTime realizada pela atriz com membros da família, as autoridades disseram que foram capazes de identificar locais específicos que ela e seu filho visitaram enquanto estavam no lago.

"Acreditamos que foi no meio da tarde que ela desapareceu, a ideia talvez seja que o barco começou a flutuar, não estava ancorado e que ela reuniu energia suficiente para levar o filho de volta ao barco, mas não o suficiente para se salvar", explicou o xerife Ayub.