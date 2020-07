Maiara e Fernando são vistos juntos horas após anúncio de término

Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando Zor colocaram um ponto final do namoro mais uma vez. No final de semana, Maiara confirmou o término com Fernando, mas apareceu em clima de romance novamente.

Segundo Fábia Oliveira, do O Dia, o relacionamento estava passando por mais uma crise e o fim teria sido motivado por uma curtida dada pelo cantor na foto de uma mulher de biquíni.

Os fãs mais atentos perceberam que eles haviam parado de se seguir nas redes sociais. A cantora, por sua vez, arquivou os cliques com o ex-amado.

E na noite de domingo, 12, Maiara publicou um vídeo pra lá de sensual, do qual aparece de lingerie vermelha, no Instagram.