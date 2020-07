Corpo é encontrado em lago onde Naya Rivera desapareceu

Um corpo foi encontrado nesta segunda-feira, 13, no Lago Piru, Califórnia, onde Naya Rivera desapareceu na semana passada. O filho de Naya foi encontrado em um barco, sozinho, na quarta-feira, 8.

De acordo com o Departamento Policial do Condado de Ventura, mergulhadores recuperaram o corpo por volta das 09h30 do horário local. As autoridades foram às buscas novamente no início desta manhã.

A identidade do corpo ainda não foi revelada; e isso só será divulgado após o reconhecimento de um familiar da vítima.

O Lago Piru permanece fechado ao público. As autoridades acreditam que Naya se afogou no local enquanto passeava de barco com o primogênito. Chamando-o de "acidente trágico", eles expressaram condolências aos familiares e fãs.