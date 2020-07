Conheça os especialistas de Born to Fashion

E!

Ele trabalhou com eternos nomes do meio, como Duda Molinos e Mauro Freire; fixando-se no Rio de Janeiro e tornando-se o queridinho das celebridades e das grandes campanhas de publicidade, como Tressemé, Pantene e Avon.

Capas de revistas, como Elle e Marie Claire, e solos internacionais, incluindo New York, Paris e Mykonos, não faltam em seu currículo. André se consagrou um dos mais prestigiados profissionais de beleza do Brasil e vai mostrar todo seu talento em nosso reality show, Born to Fashion.

O nosso time de especialistas também contará com a consagrada estilista Lila. De Santa Catarina, a profissional se deu conta da sua paixão por moda na infância, quando desenhava as próprias roupas.