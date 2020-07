Ludmilla passa por cirurgia após problemas com próteses de silicone

A estrela teve uma "pielonefrite aguda complicada", informou a assessoria. "A crise foi controlada e a cantora segue para casa, onde continuará com medicamentos para finalizar o tratamento", revelou a equipe da cantora na época.

E após deixar o hospital, Ludmilla aproveitou para conversar com os seguidores em live no Instagram.

"Tinha me dado aquela dor e estava doendo demais! E nada da dor passar. Comecei a sentir febre, calafrios, dor insana, eu estava envergonhada. Brunna [Gonçalves] do meu lado de madrugada. Mas aí fui para o hospital, com aquela dor infernal, insana", desabafou.