Khloé Kardashian fala sobre criar True com o "ótimo pai" Tristan Thompson

Khloé Kardashian abriu o jogo sobre sua relação com Tristan Thompson. Em novo trecho de Keeping Up With the Kardashians, Andy Cohen conversa com Khloé e logo a questiona sobre Tristan Thompson.

O apresentador do Watch What Happens Live como está a criação de True Thompson com o ex-companheiro.

"Sabe de uma coisa? Tristan e eu estamos em um espaço muito bom", revelou a estrela. "Tipo, eu tenho que ser uma adulta. Por que dificultar para mim o resto da minha vida? Eu tenho que lidar com ele. E ele é o pai dela e ele é um ótimo pai para ela".