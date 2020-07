Mayra Cardi sobre briga por lucros com Arthur Aguiar: "Casei com um gigôlo"

O confronto entre Mayra Cardi e Arthur Aguiar parece estar longe de acabar. Após Arthur dizer que vai brigar por divisão de lucros com a ex, Mayra chamou o ator de "gigôlo".

Em entrevista a Leo Dias, o ex-integrante do Rebeldes disse que vai entrar na Justiça para obter parte do lucro da empresa que tinha em sociedade com a life coach, a You Corporation Holding e Administração Patrimonial LTDA, que tem o nome fantasia de Cura Você.

Em sua defesa, Arthur afirma que parou tudo o que estava fazendo para assumir o negócio. "Ela falou: ‘Ou você faz ou fecha. Não quero mais fazer'. Daí, eu assumi o Seca e, depois, vieram as outras empresas, o Cura, da qual também somos sócios. Eu deixei de fazer muita coisa da minha carreira, em determinado momento do casamento, para fazer essa parte empresarial", revelou ele à coluna.