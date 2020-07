Benjamin Keough, neto de Elvis Presley, morre aos 27 anos

Benjamin teria assinado um contrato de US$ 5 milhões, em 2009, com a gravadora Universal para gravar até cinco álbuns, segundo o site. Não está claro o que aconteceu com o acordo, considerando que nenhum álbum foi lançado.

Sua irmã mais velha, Riley, também tinha as mesmas aspirações e fez seu nome em Hollywood. A atriz de 31 anos estrelou nos filmes The Girlfriend Experience, Logan Lucky, Mad Max: Estrada da Fúria, The Lodge entre outros, além de várias séries de TV.

Benjamin também era irmão das gêmeas Finley Aaron Love Lockwood e Harper Vivienne Ann Lockwood, de 11 anos.