Kelly Preston, esposa de John Travolta, morre aos 57

A atriz Kelly Preston, esposa de John Travolta, morreu aos 57 anos na manhã desse domingo, 12. Através do Instagram, John deu a notícia aos fãs.

"É com o coração muito pesado que eu informo vocês que minha linda esposa Kelly perdeu sua batalha de dois anos contra o câncer de mama. Ela lutou uma corajosa luta com amor e apoio de tantas pessoas. Minha família e eu seremos eternamente gratos aos médicos e enfermeiras no MD Anderson Cancer Center, todos os centros médicos que ajudaram, assim como muitos amigos e pessoas amadas que estiveram do lado dela", escreveu o ator.

"O amor e vida de Kelly sempre será lembrado. Eu tirarei um tempo para meus filhos que perderam sua mãe, então me perdoem antecipadamente se vocês não tiverem notícias de nós por enquanto. Mas por favor, saibam que eu sentirei sua demonstração de amor nas próximas semanas e meses à medida que nos curarmos".