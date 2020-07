Investigação de Naya Rivera: Polícia fala sobre desaparecimento, ajuda do filho e mais

Instagram

"Não haviam muitas pessoas no lago aquele dia. Todas as vezes que ela foi vista, foi no Norte do lago. As evidências indicam que ela se afogou", adicionou ele. "Tudo indica que ela ainda está na água e nós acreditamos nisso".

Buschow disse que a estrela de Glee foi vista pela última vez na água e que ela e o "filho de 4 anos" foram vistos nadando sozinhos. Ele também confirmou que Josey estava usando o "colete salva-vidas".

"Ele estava dormindo no barco, coberto com uma toalha", disse Buschow, adicionando que Josey ajudou com o caso. "Crianças dessa idade, elas são muito importantes para dar informações. E ele ajudou bastante os investigadores".

Buschow reafirmou que a procura por Rivera vai continuar, porém, alguns recursos "não serão mais usados". Alguns deles incluem "mergulhadores, cães farejadores e sonares".