Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são criticados por levarem fotógrafo na maternidade durante pandemia

Giovanna Ewbvank deu à luz Zyan, seu terceiro filho com Bruno Gagliasso, na última quarta-feira, 8 de julho, e encantou os internautas com alguns cliques do pequeno na maternidade. Porém, essas mesmas fotos acabaram causando polêmica online!

Para quem não sabe, a presença de fotógrafos na maternidade está proibida durante o período de pandemia para evitar novos contágios e riscos desnecessários. Porém, a fotógrafa do casal foi permitida no local, o que rendeu críticas à eles e ao Hospital Perinatal, local no qual aconteceu o parto.

Na web, além de muitos seguidores cobrarem uma postura de Bruno e Giovanna sobre o ocorrido, várias mães que foram impedidas de tirarem fotos dos filhos na maternidade do mesmo hospital começaram a questionar a equipe do local. Muitas delas afirmaram que Ewbank e Gagliasso só conseguiram entrar com o fotógrafo por "serem famosos".