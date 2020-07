Brooklyn Beckham e Nicola Peltz estão noivos!

O filho de 21 anos de David Beckham e Victoria Beckham confirmou recentemente que ele pediu a atriz de Transformers em casamento.

"Há duas semanas eu pedi para a minha alma gêmea se casar comigo e ela disse sim. Eu sou o homem mais sortudo do mundo", disse Brooklyn ao publicar uma foto com a estrela, na qual é possível ver o anel de diamante. "Eu prometo ser o melhor marido e, um dia, o melhor pai. Eu te amo".

Nicola comentou no post: "Eu sou muito sortuda de te chamar de meu".

"Você me fez a garota mais sortuda do mundo", disse Nicola em um post no Instagram. "Eu mal posso esperar para passar o resto da minha vida ao seu lado. O seu amor é o presente mais precioso. Eu te amo muito".