Sarah Paulson se esquiva de pergunta sobre comportamento de Lea Michele

Sarah Paulson decidiu não se envolver em polêmica durante entrevista à distância no Watch What Happens Live With Andy Cohen. Ao ser questionada sobre as alegações contra Lea Michele, Sarah se esquivou da pergunta.

Como as duas atrizes estrelaram produções de Ryan Murphy, com Sarah em American Horror Story, e Lea, em Glee, Andy fez a pergunta de um telespectador que queria saber o que Paulson achava do suposto comportamento de Michele no set.

"Estou com uma conexão ruim. Não consigo te ouvir", disse ela dando risada.

Após fazer um tuíte sobre George Floyd, Lea recebeu a resposta da atriz Samantha Marie Ware, que interpretou Jane Hayward, em Glee. "Se lembra de quando você fez minha primeira série da televisão ser um inferno?!?! Porque eu nunca vou esquecer. Acredito que você disse a todo mundo que se tivesse a oportunidade você 'cagaria na minha peruca!' Além de outras microagressões traumáticas, que me fizeram questionar uma carreira em Hollywood..."