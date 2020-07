Valentina Sampaio se torna 1ª modelo trans a posar para a Sports Illustrated

Valentina Sampaio quebrou mais uma barreira e posou para a renomada revista Sports Illustrated. Ao longo dos 56 anos de operação, esta é a primeira vez que o veículo exibe uma modelo transgênero. E não temos dúvidas de que Valentina foi a escolha certa!

A Swimsuit é uma das mais consagradas edições do ramo e apresenta as modelos mais prestigiadas do mundo da moda.

"Estou muito feliz", disse a brasileira. "E honrada por quebrar mais esta barreira e dar voz à comunidade transgênero".

MJ Day, editora-chefe da publicação, afirmou que a escolha se deve à beleza de Valentina e ao seu ativismo em prol da comunidade.