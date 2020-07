Mary-Kate Olsen é vista pela primeira vez desde término com Olivier Sarkozy

Mary-Kate Olsen está de volta ao trabalho após se separar de Olivier Sarkozy. Mary-Kate foi flagrada pela primeira vez após o divórcio nas ruas de Nova York, nessa quinta-feira, 9.

A estrela estava usando máscara devido à pandemia do coronavírus, e foi vista do lado de fora do escritório da The Row.

A notícia de que a designer se separou de Sarkozy surgiu em maio. Na época, várias fontes contaram que Olsen fez um pedido de divórcio de emergência ao banqueiro francês após 5 anos de casamento. Segundo os documentos, a loira revelou que tentou entrar com o pedido no dia 17 de abril, mas não foi capaz devido à pandemia.

O pedido foi posteriormente negado e como o porta-voz dos tribunais de Nova York, Lucian Chalfen, disse ao E! News em maio, apenas os registros "essenciais de emergência" estavam sendo aceitos naquele momento por causa da pandemia. No entanto, no dia 25 de maio, o E! News confirmou que Olsen e seus advogados entraram com uma intimação e uma reclamação, que foram então aceitas e processadas pelo funcionário do condado de Manhattan.