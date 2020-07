Arthur Aguiar quer reconquistar Mayra Cardi e diz: "Muito arrependido"

Arthur, que disse que não se relacionaria com ele mesmo, pretende ser um bom exemplo para a primogênita, independente de seus atos.

"Não interessa se eu não fui um cara tão bom para a mãe dela, não interessa se errei muito ou um pouco, mas eu serei um puta pai para ela. Eu tenho que ter essa conexão com ela e ela tem que saber que eu sou a pessoa que vai querer ligar a qualquer momento".

Por fim, o ator deixou claro que não tem rancor de Mayra e de toda repercussão.

"A maior lição, em primeiro lugar, é nunca mais me trair. Porque acho que, quando eu traio outra pessoa, eu já me traí. Qual foi meu propósito? Qual foi minha vontade de estar ali com aquela pessoa? Você está com alguém por algum motivo, porque você quer estar com alguém. Ninguém te obrigou a estar com aquela pessoa. A partir do momento em que eu traio outra pessoa, a primeira pessoa que eu traí fui eu. Depois, não trair o outro. Nunca mais fazer uma pessoa sofrer por minha causa".

"Eu não quero, nunca mais, ter esse sentimento comigo. Nunca mais quero fazer isso com ninguém. Se você me perguntar: ‘Cara, você está arrependido?'. É até redundante! É óbvio que estou arrependido. Muito, muito arrependido. E me sinto totalmente envergonhado pela minha atitude", finalizou ele.