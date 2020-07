Giovanna Ewbank posta primeira foto de Zyan

Giovanna Ewbank acaba de fazer a alegria dos fãs! Nesta sexta-feira, 10, Giovanna postou a primeira foto de seu teceiro filho com Bruno Gagliasso, Zyan.

"Bem-vindo meu amorzinho! Que a nossa jornada seja linda... porque EU TE AMO MUITO!!!", escreveu ela na legenda.

No primeiro clique, em preto e branco, a estrela surge com o recém-nascido no colo. Já na segunda foto, ela mostra momento íntimo com o marido na hora do parto.