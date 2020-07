Mayra Cardi diz que não contou 80% do que passou com Arthur Aguiar

Mayra Cardi voltou a falar de sua conturbada separação de Arthur Aguiar. Nesta sexta-feira, 10, Mayra disse nos Stories do Instagram que o que contou foi apenas 20% de tudo que aconteceu entre ela e Arthur.

"As descobertas aparecem e as decepções aumentam. 20% passei para vocês. Os outros 80% eu não passei", iniciou a musa. "As coisas são muito mais pesadas do que vocês imaginam. Passei somente o que precisava para me libertar".

A ex-BBB contou ainda que decidiu abrir sua rede social para contar histórias de mulheres que também sofreram abusos.