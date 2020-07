Chris Evans e Lily James são vistos juntos após rumores de romance

Na hora de irem embora, Chris abriu a porta do táxi para Lily entrar, bem ao estilo super-herói, não é mesmo?

Como os fãs bem sabem, esta não foi a primeira vez que os atores foram vistos juntos. Eles foram fotografados em um restaurante no 4 de julho.

Chris namorou Jenny Slate, mas, em 2018, foi confirmado o fim do romance. Já Lily se separou de Matt Smith em 2019, embora tenha sido visto com ele no início deste ano.

Por enquanto, eles não comentaram sobre o suposto romance.

Estamos de olho!