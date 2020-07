Katy Perry diz que ela e Taylor Swift "brigam como primas"

Katy Perry, que ainda não pensou em nome para a filha, brincou sobre relação com Taylor Swift. Em entrevista à Capital Breakfast With Roman Kemp, Katy afirmou que ela e Taylor tem um "parentesco".

Durante o programa, Sian Welby falou sobre um rumor de que a cantora e Swift sejam primas.

"Bom, a gente briga como primas", disse a estrela.

Enquanto Katy garantiu que tudo não passa de uma fan fic, Roman Kemp apontou que "alguém literalmente escreveu a história, tipo, completa" no site MyHeritage.com.

"Uau, vou ter que perguntar para ela se isso é verdade, ou se nós devemos, tipo, fazer exames de sangue juntas ou algo do tipo", disse a cantora de Daisies.

Não é segredo para ninguém que Katy e Taylor tem uma história. As artistas brigaram por anos, supostamente devido à dançarinos. Apesar disso, as estrelas fizeram as pazes com Katy enviando um ramo de oliveira para a loira no início de sua turnê Reputation. Por fim, elas acabaram com os rumores de briga no clipe de You Need To Calm Down, de Taylor, que contou com a participação de sua ex-rival.