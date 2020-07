Pai de Duda Reis defende filha após brigas públicas com Nego do Borel

Parece que Nego do Borel e os pais de sua noiva, Duda Reis, estão começando a se entender! Depois de muita troca de farpas pública, Luiz Fernando Barreiros e Nego do Borel podem fazer as pazes em breve.

Acontece que após ajudar o genro com cirurgia devido a um acidente de moto, o pai da atriz decidiu rebater os haters na quinta-feira, 9, no Instagram.

"Vou solicitar às pessoas que não façam esses tipos de comentários negativos quando minha filha responde a algum post da nossa família!", iniciou ele.