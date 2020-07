Heather Morris tem esperança que Naya Rivera seja encontrada

Michael Buckner/Getty Images for InStyle

"Rezando", twittou Harry Shum Jr., enquanto Chord Overstreet escreveu no Twitter: "Ame e abrace as pessoas que você puder enquanto puder. Eu te amo. Todo mundo, por favor, envie suas orações."

Leah Remini, que trabalhou com Naya no filme Mad Families, prestou homenagem à atriz no Instagram.

"De partir o coração. Tive o prazer de trabalhar com Naya e apesar do trabalho não ser o mais prazeroso, ela o fez ser. Ela me fez rir nos dias que eu não queria rir, ela me lembrou a apreciar o trabalho e da diversão que tivemos sentadas uma do lado da outra. Rezando por ela, seu filho e sua família".