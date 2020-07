Nathalia Dill revela sexo do primeiro bebê

Além disso, Nathalia também disse que parou com todas as suas atividades na quarentena. "Eu fiquei muito prostrada. O Pedro me olhava e queria chorar. Eu tentava fazer exercício, yoga, estava fazendo vários cursos online. Parei tudo".

Para completar, a estrela ainda contou que primeira filha foi concebida durante viagem à Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

E sobre o nome da bebê? Apesar de ainda não ter definido nada, ela gosta do nome "Eva".