Naya Rivera parecia "feliz" e "animada" com futuro antes de desaparecimento

Naya Rivera estava animada sobre o futuro ao lado do filho, antes de seu desaparecimento, afirmam fontes do E! News. As autoridades ainda estão à procura de Naya, que foi considerada morta nessa quinta-feira, 9, após desaparecer durante passeio de barco, no Lago Piru, na Califórnia.

A atriz alugou um barco acompanhada do filho Josey Dorsey, e quando o transporte não retornou, um empregado vasculhou o lago e encontrou a criança sozinha nele. O garoto contou à polícia que ele e sua mãe tinham ido nadar e Naya não retornou ao barco no mesmo momento que ele.

Antes do incidente, uma fonte próxima à Naya contou que ela "estava muito bem".

"Provavelmente ela estava no melhor momento que eu já presenciei. Ela finalmente tinha um sistema de co-parentalidade funcionando, e ela parecia genuinamente feliz. Ela estava animada com novos começos neste ano".