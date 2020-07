BLACKPINK lança reality show sobre o grupo no Youtube

No episódio, Lisa falou sobre seu trabalho em um programa de dança chinês chamado Youth With You; Jennie faz aula de dança, um ensaio fotográfico e compra novos looks; e Jisoo e Roé se arriscam em uma oficina de cerâmica. Vale dizer que todas elas são super engraçadas e não deixam o reality desanimar nem um minuto.

Apesar do programa ser coreano, há como ativar legendas geradas automáticamente em português através das configurações. Assista abaixo: