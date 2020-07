Arthur Aguiar sobre traições: "Um círculo vicioso de desequilíbrio"

Arthur Aguiar decidir explicar o seu lado da história sobre a conturbada relação com Mayra Cardi. Em entrevista a Leo Dias, Arthur comentou a separação e as diversas traições que incluíram nomes de outras famosas.

Nesta quinta-feira, 9, o colunista do jornal Metrópoles divulgou um teaser do bate-papo com o ator, que disse ter entrado em um "círculo vicioso".

"Eu não tinha noção do panorama inteiro", explicou ele. "De tudo que tinha sido feito, eu não contabilizei. Eu não tinha noção".

"Você não sabe nem como começa, qual foi a primeira, por que você fez isso. Você não sabe quando começa e depois você vai entrando em um círculo vicioso de desequilíbrio, total desequilíbrio".