Naya Rivera é considerada morta por autoridades após desaparecimento

Mesmo após um dia do seu desaparecimento, as buscas por Naya Rivera seguem em andamento. Já faz cerca de 24 horas que Naya desapareceu depois que seu filho de 4 anos, Josey, foi encontrado sozinho em um barco no lago Piru, Califórnia.

As autoridades locais iniciaram uma missão de resgate na quarta-feira, 8, mas suspenderam as buscas no início da noite. Retomou-se, então, na madrugada desta quinta-feira, 9; no entanto, o Departamento Policial da região disse à NBC que, agora, trata-se de uma "operação de recuperação", mais precisamente, um processo de localização e recuperação de um corpo.

"Mais de 100 policiais e equipes de emergência – incluindo várias equipes de mergulho dos departamentos policiais de toda a região – estão procurando nas profundezas do Lago Piru o corpo de Naya Rivera, que está desaparecida com todas as indicações de que ela se afogou no Lago Piru", informou, através de um comunicado, o departamento policial.

"O número de pessoas em cena é aproximadamente o dobro de pessoas que procuraram ontem depois que o filho de Rivera foi encontrado sozinho em um barco no lago, que fica cerca de 80 quilômetros de Los Angeles".