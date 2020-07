Vivi Alves faz tattoo em homenagem à trajetória em Juju Boot Camp

View this post on Instagram

Um dos melhores tatuadores de #Brasília! #botafé @diogocosta.ink 🤙🏼Sempre disse que faria uma #tattoo no momento certo e com a pessoa certa, e aconteceu! Queria eternizar minha fase no #jujubootcamp mas tava com um medo da $#@% 😁 E aí, o destino e vcs me indicaram o Diogo e fiquei encantada com o trab de #realismo dele, ele topou minha vibe e me ajudou muito a decidir detalhes importantes. Foram 7hrs de tatuagem muito animadas e cheias de #história pra contar. Obrigada mais uma vez @diogocosta.ink vc é fera!! ⁣fotos: @aluizio_foto ⁣ 📍Ink Station - rua 36 sul⁣ Águas Claras ⁣ ☎️ 61 99231 8847⁣ ⁣ #VivialvesFit #CampeãdoJujuBootCamp #primeiratatuagem #tattoobsb #eonlinebrasil