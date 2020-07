Marilia Moreno, do canal E!, ministra sessões gratuitas de cura através dos sons

Marilia Moreno, que estrelou ensaio fotográfico à distância, está ajudando quem mais precisa em tempos tão difíceis, durante a pandemia do coronavírus. Marilia está ministrando sessões de cura gratuitas através dos sons.

Através do aplicativo Zoom, a musa aplica o Sound Healing, terapia que utiliza os sons de instrumentos centenários, para atingir o bem-estar, como os sinos tibetanos. Duas vezes por semana, Marilia divide seus aprendizados zen através de sessões gratuitas, em parceria com o projeto My Intent, cujo perfil @myintent já conta com mais de 135 mil seguidores.

"Saúde mental não é um privilégio, é um dever, uma necessidade básica, e justamente por isso tenho oferecido as sessões sem qualquer custo para quem se interessar. É um canal aberto de comunicação, onde o participante pode ligar sua câmera - ou não, tendo assim a opção de gerar mais proximidade com os instrutores", disse a modelo, radicada em Los Angeles.