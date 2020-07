Dinho Ouro Preto revela sequelas após se recuperar do coronavírus

"A minha capacidade atlética, antes eu corria diariamente, eu ainda não voltei à forma de antes. Mas está tudo bem. Eu tive uma versão moderada do vírus. Eu acho que eu tive uma versão mediana".

O cantor ainda desabafou sobre já ter superado não apenas o coronavírus, mas também gripe suína, dengue, infecção generalizada e uma queda em 2009.

"Na lista de coisas que eu peguei... Eu caio do palco no dia 31 de outubro e vou parar na UTI. Eles me mandam de volta para o quarto em uma sexta-feira 13. E, no quarto, eu pego infecção generalizada com uma agulha do próprio hospital. Aquilo se desenvolve, se agrava, vira uma septicemia e volto para a UTI. Nas listas do que você falou, falou a infecção generalizada", disse ele à Patrícia Poeta, acrescentando que a queda foi a mais grave dentre todas.

